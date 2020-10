VENEZIA Nuova iniziativa Iuav per sostenere la didattica a distanza e per l'inclusione digitale a favore di studenti in condizioni economiche difficili: l'ateneo ha siglato un accordo con Tim per agevolare mille studenti e le loro famiglie nella fruizione dei corsi e nell'utilizzo dei servizi digitali.

«Il nuovo insorgere dell'emergenza da Covid - afferma il rettore, Alberto Ferlenga - richiede, ancora una volta in pochi mesi, che le università svolgano con responsabilità ed efficienza il loro compito di punto di riferimento e di appoggio nei confronti di chi le frequenta e di chi vi lavora. Lo sviluppo della didattica da remoto integrata a quella in presenza se risponde ad esigenze di sicurezza rende, però, anche più pesanti i costi per famiglie e studenti. Iuav, in collaborazione con Tim, ha deciso di mitigare, nei limiti delle sue possibilità, questo ulteriore aggravio determinato dalla pandemia che sta colpendo anche il nostro Paese».

L'accordo consiste nella fornitura a condizioni agevolate da parte di Tim di oltre 1000 Sim con profilo dati di 60 Gb di traffico dati al mese e il noleggio di altrettanti modem LTE/WiFi da destinare gratuitamente a tutti gli studenti che vivono condizioni economiche particolarmente difficili e che potranno prenotare il ritiro della propria Sim fino al 30 novembre prossimo.

D.Gh.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA