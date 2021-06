Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVABELLUNO Confindustria Belluno rilancia l'Its meccatronico e trova sponda nell'Iti Segato che, a partire dal prossimo autunno ospiterà il corso per Tecnico superiore per l'automazione e i sistemi meccatronici con la fondazione Its Academy meccatronico del Veneto Gli industriali bellunesi guardano con interesse alla scuola e per l'autunno 2021 lanciano la loro sfida alle nuove generazioni la loro sfida per l'autunno 2021. E...