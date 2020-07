ITALIANI ALL'ESTERO

BELLUNO Sono 54mila 426 i bellunesi iscritti all'Aire è questo il dato che emerge dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Ad elaborare i numeri l'associazione Abm (Bellunesi nel mondo) che raduna appunto i bellunesi residenti all'estero.

INCREMENTO

Rispetto all'anno precedente c'è stato un aumento di 1.659 iscritti quasi 14mila nel corso dell'ultimo decennio (+34,59%). Nel 2009, infatti, gli espatriati dalla provincia di Belluno erano stati 40.437. Doverosa una precisazione: l'iscrizione all'Aire, seppur obbligatoria, avviene sostanzialmente su base volontaria. Un diritto-dovere non esercitato da tutti coloro i quali si stabiliscono oltre i confini italiani. Ecco perché le statistiche dell'Anagrafe dei residenti all'estero non rispecchiano fedelmente la situazione migratoria italiana. Secondo gli esperti, per avvicinarsi al dato reale la cifra dell'Aire andrebbe moltiplicata per due, se non per tre.

CHI SONO

«I bellunesi all'estero - spiega l'associazione Bellunesi nel mondo - sono in leggera prevalenza maschi (il 50,48%), hanno perlopiù tra i 18 e i 40 anni e si trovano fuori della nostra provincia fin dalla nascita. Osservando il motivo di iscrizione, infatti, risulta come l'indicatore Nascita raccolga oltre la metà della cifra totale, per l'esattezza il 50,51%, 27.490 iscritti. Segue la motivazione Espatrio con il 40,07% del totale. Quelli che hanno abbandonato la provincia per vivere più di sei mesi all'estero sono oltre 21mila.

DOVE SONO

«Spulciando le statistiche dell'Aire - spiega sempre l'associazione presieduta da Oscar de Bona e diretta da Marco Crepaz - viene a galla più di qualche curiosità. Per esempio, i ben 93 cittadini di Domegge in Guatemala, che fanno di quella centroamericana la nazione con la più alta concentrazione di domeggesi all'estero. O ancora, il fatto che in Honduras ci siano solo bellunesi di Borgo Valbelluna, e nemmeno pochi: in tutto sono 26. Dalle parti del nuovo comune della sinistra Piave va inoltre di moda il Messico, dove sono presenti in 466 tra ex zumellesi, trichianesi e lentiaiesi». Ma i Bellunesi sono ovunque: anche in Libano, 25 in tutto, la stragrande maggioranza dei quali (20, cioè l'80%) da La Valle Agordina. Se ne trovano 3 pure in Corea del Sud, tra sospirolesi e santagiustinesi. Perfino ad Aruba, la piccola isola caraibica al largo delle coste del Venezuela, c'è qualche nostro conterraneo, 2 per la precisione, entrambi di Falcade. Lo stesso in Botswana, nell'Africa meridionale. Anche qui, con un po' di fortuna, può capitare di imbattersi nel dialetto nostrano. Ci sono infatti 7 bellunesi con radici di Fonzaso.

L'IMPEGNO

Val di Zoldo scala la classifica: passa da 1.543 a 1.677 iscritti. Un aumento, nei dodici mesi tra il 31 dicembre 2018 e la stessa data del 2019, di 134 unità, che porta il territorio ai piedi di Civetta e Pelmo a piazzarsi terzo nella graduatoria dei comuni con il maggior incremento di iscritti all'Aire. Lo scorso anno non era nemmeno nei primi dieci.

L'ANALISI

«I dati parlano chiaro - spiega l'associazione - si continua a emigrare e nello stesso tempo molti discendenti stanno richiedendo la cittadinanza italiana. Noi stiamo seguendo due percorsi: puntare nel rientro dei cervelli in fuga o comunque creare delle collaborazioni con loro e le aziende bellunesi. Ecco quindi che si affiancherà presto al socialnetwork Bellunoradici.net il progetto Grow sostenuto dal Fondo Welfare Dolomiti. L'obiettivo è quello di mettere in contatto le aziende con gli stessi bellunesi residenti all'estero. Puntare sul Turismo delle radici. Sono sempre più i discendenti che vogliono riscoprire la terra da dove partirono i propri avi.

Una terra di straordinaria bellezza come le Dolomiti. Ecco quindi che l'Abm vuole sempre di più sostenere la promozione turistica del territorio bellunese attraverso le Famiglie bellunesi (circa 80 circoli) presenti all'estero».

AZ

