«Italia rischio globale» Fmi rivede il Pil: 0,6% Tria: i danni li fate voi

LA GIORNATAROMA Sarà pure presto per parlare di manovra correttiva, come ha dichiarato il premier Conte qualche giorno fa, ma intanto gli allarmi su una crescita in frenata dell'Italia si moltiplicano. Dopo Bankitalia ieri è stata la volta del Fondo Monetario Internazionale: la crescita del Pil dell'Italia - si legge nell'aggiornamento del World Economic Outlook - quest'anno sarà di appena lo 0,6%, quasi la metà rispetto alle ultime previsioni dell'ottobre scorso che stimavano un progresso dell'1%. Resta invariata allo 0,9% la crescita...