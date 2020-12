LE ASSOCIAZIONI

VENEZIA Dimissioni del commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz. A chiederlo è la sezione veneziana di Italia Nostra dopo l'evento di martedì 8 e il dibattito che ne è conseguito. Ciò che ha fatto scattare la molla è stata senza dubbio la nota congiunta di Centro Maree, Ispra e Cnr datata 7 dicembre in cui affermava che ci sarebbe stata la probabilità di una marea anche superiore a 130 cm. «Il commissario Spitz ha giustificato il suo operato affermando che le previsioni erano sbagliate, in quanto avevano sottostimato l'evento (comunque prossime a una soglia critica) e non ha applicato nessun principio di precauzione che avrebbe almeno previsto uno stato di allerta, dismettendo invece la squadra del Consorzio Venezia Nuova, in una fase ancora evolutiva del fenomeno meteorologico - dicono a Italia Nostra - mentre il documento del tavolo tecnico dava per possibile un evento più importante».

A Spitz viene contestata anche la rigidità del protocollo per il sollevamento i cui tempi sarebbero inadeguati a quelli dell'evoluzione del quadro meteo, almeno nei periodi dell'anno in cui tali fenomeni sono maggiormente attesi e una riduzione a 110 cm del livello da non superare per proteggere la città dagli allagamenti.

Molto critica anche Venezia Cambia, per bocca del portavoce Stefano Boato, il quale mette a fuoco una presunta sudditanza delle decisioni alle esigenze del porto.

«Decidendo di alzare le paratoie a partire da previsioni di marea a 130 - attacca - si subordina l'interesse della città alle pretese del porto che invece può e deve essere messo in grado di programmare l'entrata e l'uscita delle navi prima o dopo l'alzata delle paratoie del Mose.

Buona parte della città più bassa e delle isole dell'estuario viene sommersa con questo tipo di gestione».

Per Venezia Cambia bisogna poi cambiare subito questo assurdo protocollo.

«La città deve comunque essere difesa con previsioni a 110 cm (già aleatorie) come da progetto originario approvato e vigente. Infine - conclude - va accelerato al massimo il progetto dell'insula di San Marco che era pronto da gennaio e vanno accelerati i lavori dei rialzi delle pavimentazioni pubbliche interrotti da anni ».

