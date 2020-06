LE REAZIONI

VENEZIA «Questo non fa che confermare la nostra posizione in merito alle navi per un problema di pericolosità evidente, che i fatti testimoniano. Le navi superiori a un limite compatibile con la laguna devono andare fuori». Italia Nostra, attraverso la nuova presidente della sezione lagunare Emanuela Vassallo, accoglie con favore la relazione del perito che ha stabilito come il comandante della Costa Deliziosa avesse fatto tutte le manovre correttamente, ma che il pericolo rimanga e a sbrigarselo debba essere la politica. La rappresentante dell'associazione prosegue nel suo commento sulla relazione prodotta: «È l'ennesima prova che dimostra una reale incompatibilità, per scala e considerazioni lampanti relative alle dimensioni dei canali e della laguna». Vassallo ha poi affermato che in situazioni estreme il disastro possa essere alle porte: «È chiaro che quando le circostanze sono anche estreme, l'incidente è quasi matematico, piuttosto che arrivare all'ennesimo pericolo, la politica deve intervenire senza tergiversare su scelte che devono essere fatte quanto prima». L'urgenza di una presa di posizione è sottolineata dalla stessa Vassallo, che in ultima analisi conclude: «Vanno chiamate in causa le persone che possono prendere queste decisioni, è il caso di accelerare una volta per tutte».

