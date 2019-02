Italia-Francia, è gelo: scontro sui migranti Giallo su Air France

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA PARIGI Con due lettere spedite in Francia, una al collega Christophe Castaner e un'altra al quotidiano Le Monde, Matteo Salvini e Luigi di Maio hanno risposto al forte gesto diplomatico di insofferenza francese che l'altro ieri ha richiamato l'ambasciatore a Roma Christian Masset.Ma le lettere per ora non bastano. Parigi vuole i fatti: una condotta diversa del governo italiano, e in particolare dei ministri Di Maio e Salvini. Che non sembrano però intenzionati a seguire l'etichetta diplomatica né le buone maniere istituzionali....