Italia ferma per lutto ma il calcio si spacca: «Bisognava fermarsi» `

IL CASOGENOVA Alle 11.30 l'Italia piangerà le vittime della tragedia di Genova. Bandiere a mezz'asta, silenzio e commozione. Sarà un funerale di Stato in cui mancheranno però molte bare. Fra i familiari delle 38 vittime accertate del crollo di Ponte Morandi c'è chi ha scelto la forma privata per l'addio al proprio caro perché desiderava vivere in forma riservata il dolore del distacco, c'è chi invece ha sentito il bisogno di allontanarsi dalle istituzioni, quasi a rimarcare il senso di sfiducia, la rabbia per quando successo. Luigi Di...