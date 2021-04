Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEUDINE La provincia di Udine si prepara alla nuova ripartenza della scuola in presenza con un tasso maggiore alle superiori. In Carnia resterà il turno unico stabilito dopo Pasqua, come ha confermato il Prefetto.La Uil scuola, con Ugo Previti parla di «scontro scellerato sulle percentuali in presenza». «Servono risposte urgenti. No a una scuola strattonata dalla politica». «Non possiamo dire che va tutto bene afferma il...