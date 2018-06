ISTRUZIONE ROMA Viene dal mondo della scuola, il nuovo ministro all'istruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ISTRUZIONEROMA Viene dal mondo della scuola, il nuovo ministro all'istruzione Marco Bussetti, e ne conosce bene i problemi. Dovrà quindi capire quanto prima come affrontare i più urgenti. «Devo vedere bene la carte - ha assicurato ieri dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica - ci mettiamo subito al lavoro per individuare la strada da seguire». CORSA CONTRO IL TEMPOUna strada da percorrere in una corsa contro il tempo per arrivare in tempo, a settembre, con i docenti in classe. Domani sarà negli uffici del ministero...