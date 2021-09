Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTRUZIONEPORDENONE E UDINE L'effetto scuola? In Friuli Venezia Giulia non si è visto. Non ancora perlomeno, anche se ormai sono passate due settimane dalla ripartenza delle lezioni e i timori - anche quelli degli esperti - si vanno piano piano affievolendo. E non si parla in questo caso solamente dei contagi, pur concentrati soprattutto tra i giovani non vaccinati, ma anche dello spauracchio rappresentato da eventuali assenze figlie del...