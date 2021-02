ISTRUZIONE

PORDENONE Da mesi non vedono la scuola. Sono i ragazzi del secondo turno delle superiori con rientro al 50 per cento. Per loro l'attesa è stata più lunga e quando varcheranno la porta della loro classe sarà una giornata memorabile. Un secondo giorno di inizio d'anno. Per capire però se i contagi avvengono anche tra le mura scolastiche è necessario attendere ancora un paio di settimane, quando ci sarà per tutti il secondo giro di ingressi in presenza.

TRASPORTI

Rimane ancora il nodo trasporti, anche se un passo avanti è stato fatto. Lo sciopero odierno non dovrebbe riguardare le tratte scolastiche, ma comunque qualche scombussolamento lo porterà. L'Ufficio scolastico regionale sta raccogliendo le segnalazioni per eventuali criticità emerse in questi giorni, che poi potranno essere trasmesse in Prefettura. Alcuni studenti hanno evidenziato criticità relative agli assembramenti su alcune linee urbane ed extraurbane. Positiva la scelta di chiudere e sorvegliare via Interna. «Il tavolo con il prefetto ha spiegato Laura Borin, dirigente del Kenendy ha portato evidenti benefici. Ora attendiamo l'agognata presenza al 75 per cento ma saranno necessarie ancora un paio di settimane per monitorare l'andamento dei contagi, poiché la popolazione studentesca che opta per i mezzi di trasporto non è stabile, dipende dalle scelte delle scuole». La maturità dei giovani, ha specificato la preside del Kennedy, farà la differenza. Ovvero nelle scuole le regole ovviamente si rispettano, ma questo atteggiamento per scongiurare nuovi contagi dovrà mantenersi anche al di fuori dei cancelli scolastici.

AL FLORA

All'istituto Flora, la dirigente scolastica Paola Stufferi ha imposto l'obbligo di indossare le mascherine fornite dal ministero dell'Istruzione. Ogni giorno all'ingresso delle sedi dell'istituto si trovano i collaboratori scolastici che fanno mantenere il distanziamento e l'ordine e forniscono la mascherina della giornata. A questo punto, gli studenti devono togliere la propria mascherina portata da casa e indossare quella fornita dal ministero. «È fondamentale che le regole vengano rispettate dichiara la dirigente del Flora Paola Stufferi , capita che gli studenti protestino perché alcune partite di mascherine hanno presentato qualche criticità, ma del resto noi dobbiamo assicurare una scuola sicura. Cerchiamo di far passare il senso della normalità».

LE PROTESTE

«Oramai le mascherine non si tolgono nemmeno in palestra, per questo tendiamo a favorire le uscite anche al parco San Valentino», fa sapere la dirigente Ornella Varin del liceo Grigoletti. Gli studenti devono essere incentivati a fare attività fisica. Dando agli allievi indicazioni sulle buone prassi per il movimento, auspichiamo possano continuare anche a casa. I ragazzi hanno bisogno di sfogarsi, in questo periodo li vediamo spesso nervosi». Inevitabilmente, all'ora della ricreazione si può togliere la mascherina per la merenda. In questo caso pur restando il distanziamento, le difese calano, il virus non si prende mai una pausa. Ma non è pensabile di evitare l'atteso stop rigenerante dopo tre ore ininterrotte di studio con la mascherina. A tal proposito sono iniziate delle proteste che hanno lasciato esterrefatta l'intera comunità scolastica. Il gruppo Rinascimento ha inviato una diffida alle scuole del territorio per non imporre costantemente la mascherina. Ovviamente la decisione è stata presa a livello ministeriale, perciò i dirigenti seguono alla perfezione i protocolli. Finché non si raggiungerà l'immunità di gregge, mascherina, gel, distanziamento resteranno le uniche armi di massa contro il Covid. Sara Carnelos

