FOSSALTA DI PORTOGRUARO Riaprono oggi le scuole di Fossalta di Portogruaro, chiuse in via precauzionale per casi di positività al Covid. Ad annuncialo è il dirigente scolastico, Giuseppe Desideri, che ieri sera era ancora in attesa di ricevere i dati definitivi dal Dipartimento di prevenzione sugli esiti dei tamponi rapidi effettuati su personale e alunni nel pomeriggio.

L'Ulss 4 ha fatto sapere che i tamponi effettuati sui bambini delle classi della scuola primaria Visentini hanno evidenziato alcune positività, che andranno ora riscontrate con i tamponi molecolari il cui esito non sarà disponibile per almeno 48 ore. Per la scuola secondaria di primo grado, la Toniatti, è stata riscontrata la positività di un docente che però tiene lezione in diverse classi.

«I dati dell'Ulss ci dicono che ci sono altri cluster da controllare. Appena avrò il report dall'azienda sanitaria spiega il dirigente - firmerò la circolare, che verrà pubblicata in tempo reale sul sito dell'Istituto, con l'elenco definitivo delle classi che dovranno rimanere in isolamento e per le quali verrà attivata la didattica a distanza. Per tutti gli altri la scuola ripartirà.

CHIUSURA PRECAUZIONALE

La decisione di chiudere i due plessi del centro di Fossalta di Portogruaro è stata presa nel fine settimana. «Tra venerdì e domenica spiega il dirigente dell'istituto abbiamo appreso che c'erano complessivamente tre casi di positività. Abbiamo preferito chiudere per un giorno in via precauzionale perché ogni singolo caso apre ad una partita nuova di tracciamento. Fortunatamente siamo riusciti nel fine settimana ad organizzare con l'Ulss 4 le necessarie operazioni di controllo mediante tampone rapido. Devo ringraziare non solo il personale scolastico ma anche i genitori che in questo frangente si sono dimostrati molto collaborativi e hanno dato davvero un grande aiuto. Un grazie anche all'amministrazione comunale e al sindaco che si era già attivato per trovarci, se ci fosse stata la necessità, una sede comunale per l'effettuazione dei tamponi. Ora seguiremo l'evolversi della situazione, mettendo in primo piano l'esigenza di salute del personale e dei bambini nella consapevolezza che la scuola, messa in sicurezza, va tenuta aperta.

L'amministrazione comunale ha inoltre deciso, per poter organizzare al meglio le misure di sicurezza, di sospendere il mercato settimanale in Piazza Risorgimento in programma per oggi. «È necessario l'impegno e il senso di responsabilità di tutti», ha detto il sindaco Noel Sidran.

Teresa Infanti

