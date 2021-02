Istruzione, formazione e ricerca. Sono questi i tre settori strategici d'intervento individuati dalla Fondazione Friuli nel nuovo bando istruzione 2021. Con una dotazione di 600mila euro e con il sostegno di Banca Intesa, il bando nasce dalla consapevolezza che l'investimento in capitale umano rappresenti il fattore chiave per lo sviluppo della società e del sistema economico locale. Sulla già complessa situazione della scuola, resa ancor più complicata dal confronto con modelli familiari e culturali sempre più vari e diversificati, si è abbattuta la pandemia che ha profondamente mutato lo scenario.

«Questo bando nasce da una corretta interpretazione della quotidianità scolastica. Noi ci mettiamo a disposizione in base a linee guida e obiettivi indicati dalla Regione», ha affermato il Presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Il presidente ha ringraziato tutto il personale scolastico «che, con pazienza e capacità di reinventarsi, ha fatto avanzare i programmi formativi. Quest'anno il bando contiene anche una novità ha aggiunto un'iniziativa strutturale di contrasto al disagio emotivo per studenti, insegnanti e famiglie con la presenza di figure professionali qualificate per fornire consulenza formativa e cercare il recupero del benessere nell'ambiente scolastico».

Zancaner a pagina VII

© RIPRODUZIONE RISERVATA