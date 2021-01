ISTRUZIONE

BELLUNO Con la fine del mese di gennaio, per le scuole superiori del Veneto e quindi anche per quelle bellunesi termina anche la lunga esperienza della Didattica digitale integrata. Con lo scadere dell'ordinanza regionale del 4 gennaio 2021 ed in base alla nota dell'Ufficio Scolastico regionale del Veneto di martedì 26 gennaio, le scuole di questo ordine possono riprendere le attività didattiche con la presenza del 50% degli iscritti. Per molti è la fine di un periodo durato fin troppo a lungo e che ha lasciato sul tappeto una serie di fatiche, disagi ed insofferenze. Molto più pesanti e gravi rispetto ad un anno fa. Soprattutto perché l'esperienza dello scorso anno scolastico era un'assoluta novità che tutti credevano sarebbe stata episodica. La sua riproposizione quest'anno ha invece fatto capire che non c'era nessuna garanzia che essa sarebbe stata decisiva per garantire una presenza sicura e definitiva a scuola. Ed in nome dell'autonomia, ogni scuola ha deciso autonomamente come organizzarsi per garantire la presenza del 50% degli studenti. Qualche scuola ha creato i gruppi in base agli indirizzi, altre hanno diviso Biennio e Triennio, altre ancora hanno scelto di privilegiare le classi Prime per le quali sempre e comunque è prevista la presenza a scuola. Alla fine, naturalmente, tutto dovrà essere fatto in modo che la percentuale di presenze prevista sia rispettata. Una volta giunti nella scuola semi-vuota, ragazzi ed insegnanti continueranno comunque a rispettare i protocolli circa il distanziamento, l'uso delle mascherine e la pulizia della mani. Di pari passo e a sostegno del ritorno a scuola, Dolomitibus ha messo in campo forze maggiori: sia in termini di mezzi, sia di uomini. I pullman pronti a mettersi in strada sono 18, ma in questa prima fase, cioè con il 50% di presenze, saranno solo 13; la flotta supplementare sarà in campo completamente quando - e se le presenze saranno portate al 75%. In aggiunta sono previsti anche dei controllori nel piazzale della stazione di Belluno sia a Feltre. Il piano che ciascuna scuola appronterà per il rientro in programma da lunedì prossimo è l'ennesimo. Durante l'estate, in previsione di una presenza al 100%, gli Istituti avevano sistemato ogni classe in base alla capienza di ciascuna aula, prevedendo ingressi ed uscite separate per ciascun gruppo, suddividendo l'itera popolazione scolastica in contingenti che non venissero a contatto fra di loro. A tanta attenzione per assicurare l'avvio delle lezioni di settembre con il rispetto delle norme, tuttavia, non erano corrisposti altrettanti interventi per garantire la medesima sicurezza nei trasporti. Ecco perché il supplemento di mezzi a disposizione e di controllori a terra sembra la strada giusta da percorrere e rivelarsi fondamentale. Giovanni Santin

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA