ISTITUZIONI

VENEZIA La lettera indirizzata a Roma, in piazza del Viminale, partirà questa mattina da Venezia. Mittente il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto; destinatario il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. Oggetto: l'audizione del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, alla commissione consiliare del Comune di Venezia sulla Sicurezza senza aver mai interessato prima il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Così la lettera del prefetto diventa un richiamo vigoroso al rispetto dei ruoli e alla correttezza delle relazioni che devono intercorrere tra istituzioni statali e tra pezzi della stessa amministrazione. Ma a muovere la penna dell'inquilino di Ca' Corner, più che la sostanza delle risposte date dal questore, è stata la forma. Che in questo scontro tra istituzioni - diventato ormai aperto - si fa sostanza.

Il contenuto della lettera scritta dal prefetto Zappalorto sarà più o meno questo: nel rispondere in commissione consiliare il questore Masciopinto ha vestito un abito non suo. Da organo tecnico in materia di sicurezza ha riferito ad un organo politico, bypassando e nemmeno informando della sua presenza di mercoledì a Ca' Farsetti gli altri componenti del Comitato il solo organo in provincia con voce in capitolo in materia di sicurezza.

L'AFFONDO

«Questo modo di fare non è istituzionalmente corretto, il questore è organo tecnico per la gestione della sicurezza nelle province - attacca il prefetto - Non ci sono problemi. Può parlare con chiunque, parli pure con il sindaco o in giunta o nel consiglio comunale ma prima si confronti sulle linee generali e raccolga gli indirizzi dell'organo consultivo e anche del prefetto. E ciò anche a tutela dell'amministrazione della pubblica sicurezza e non semplicemente della polizia di Stato. Posso capire che una commissione consiliare non conosca com' è fatto l'ordinamento della pubblica sicurezza. Non posso accettare che non lo sappia un questore. Di questa audizione l'ho saputo dai giornali e se tra noi, istituzioni della stessa città, le cose ce le diciamo attraverso i giornali, allora non ci siamo. Sono più amareggiato che arrabbiato».

Ma ormai il Rubicone è alle spalle.

Nella sua presa di posizione, e nella lettera che verrà fatta recapitare a Lamorgese - prefetta di Venezia tra il 2010 e il 2013 - Zappalorto non lesina una tirata d'orecchi anche alla stessa commissione perché «quando un organismo di tipo politico si rivolge al questore per un intervento politico, dimostra che questa commissione non conosce le leggi dello stato e non sa come funziona la gestione della sicurezza nella provincia». Ben «più grave» è però la scelta del questore di «non informare il prefetto, facendo passare l'idea di essere l'unico responsabile della sicurezza».

MANCATO RISPETTO

«In provincia - continua il prefetto Zappalorto nel suo sfogo - esiste il Comitato dell'ordine e sicurezza pubblica che è presieduto dal prefetto quale responsabile politico-amministrativo. Il questore è membro del Comitato con una responsabilità tecnico-operativa. Entrambe sono autorità provinciali di pubblica sicurezza con funzioni diverse». E diversi sono i ruoli a cui devono rispondere prefetto e questore, entrambi attori protagonisti del Cosp, ma con differenti livelli di responsabilità.

«Quella del prefetto è di tipo politico-amministrativo, quella del questore di tipo tecnico», puntualizza l'ex commissario comunale. Nella pratica? «Il prefetto tramite il Cosp stabilisce le linee generali e gli indirizzi di pubblica sicurezza nel rispetto delle indicazioni che vengono dal ministro dell'Interno. Stabilisce quali sono i contingenti messi a disposizione, organizza le strategie della sicurezza e coordina le forze di polizia in provincia - chiarisce Zappalorto - Il questore stabilisce i raccordi tecnico operativi con le altre forze di polizia, stabilisce l'equipaggiamento e cura gli assetti e gli aspetti tecnici decisi nel Comitato».

Ecco perché il primo riferimento di una commissione consiliare, per sua stessa natura un organo politico, deve per forza essere l'organismo di governo provinciale della sicurezza. «Per me non è un problema che il questore sia andato a parlare in commissione, ma doveva avvertire - sottolinea l'inquilino di Ca' Corner - Perché avendo fatto così sbaglia, dimostra di non rispettare il Cosp. È un errore grossolano, madornale, che un questore non può fare. Avrebbe dovuto avvertire della convocazione il prefetto e informarlo concordando, anche senza alcuna formalità, le informazioni da dare. Sarebbe stata questa la linea. Il questore può andare ma nell'ambito e secondo le linee che sono stabilite in sede di comitato, perché in un'aula del Comune non parla a nome di Maurizio Masciopinto ma come componente del Cosp con il quale però non si è confrontato: il suo comportamento è stato un vulnus alla correttezza nei rapporti che deve sempre esistere tra istituzioni e forze di polizia».

NO ALLE STRUMENTALIZZAZIONI

«Non sono mai stato convocato dalla commissione - ammette Zappalorto - ma non ci sarei nemmeno andato perché non mi presto a strumentalizzazioni nella mia azione e nel mio operato da chi, per ragioni politiche, ci vuole dalla propria parte. Diverso il caso se a chiamare fosse l'intero Consiglio comunale, sono le regole della democrazia e ci sarei andato, anzi l'ho fatto. Credo nella democrazia e nel dialogo ma non mi presto, e pretendo che gli altri facciano la stessa cosa». Quindi, cos'è successo mercoledì? «È una mentalità che purtroppo si sta facendo strada anche nei ranghi degli alti funzionari dello Stato. Una sorta di pulsione pubblicitaria, una frenesia comunicativa che porta anche chi ha responsabilità pubbliche rilevanti a scivoloni istituzionali».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA