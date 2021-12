LE ISTITUZIONI

MESTRE Rappresentanze sindacali e associazioni di categoria sono soddisfatte dell'esito del tavolo ministeriale ma avvertono anche di non lasciarsi andare anzitempo a facili entusiasmi. L'impegno dell'amministratore delegato di Ronal Group Oliver Brauner di sospendere temporaneamente la procedura di delocalizzazione in Polonia della Speedline di Santa Maria di Sala fa tirare un sospiro di sollievo alla Fim Cisl e alla Fiom Cgil locali e nazionali, al sindaco Fragomeni, agli oltre 600 addetti dello stabilimento di Tabina e ad almeno altri 200 lavoratori di un indotto che si estende a cavallo delle tre province di Venezia, Padova e Treviso, ma ora nessuno si illude che la delocalizzazione dello stabilimento di Tabina sia stata definitivamente scongiurata.

TIMIDA APERTURA

«È vero che c'è stata questa timida apertura da parte di Ronal ma questo non significa che la vertenza Speedline sia stata risolta avverte Matteo Masiero della Fim Cisl di Venezia - perché al tavolo ministeriale Brauner ha chiarito che la scelta di delocalizzare in Polonia è stata il frutto di uno studio molto approfondito, per questo bisogna costruire un piano credibile per fargli cambiare idea».

«La nostra disponibilità ad aprire un confronto parte dal rilancio dello stabilimento commenta il segretario nazionale di Fim Cisl Ferdinando Uliano - e per noi ci sono tutte le condizioni di miglioramento della qualità e di recupero di efficienza, partendo anche da risorse finanziarie che le istituzioni locali e nazionali potranno mettere a disposizione. I problemi di calo della produzione e della fornitura di semiconduttori rappresentano situazioni di natura congiunturale che non possono essere affrontate con scelte strutturali di chiusura dell'impianto. Come organizzazioni sindacali abbiamo ribadito la nostra disponibilità ad aprire da subito un tavolo di confronto per individuare tutte le soluzioni per recuperare le capacità competitive per il rilancio di Speedline, impedendo così la distruzione di un patrimonio industriale del territorio ed il licenziamento di oltre 800 lavoratori».

STOP DELOCALIZZAZIONI

Intanto il Governo ha annunciato un emendamento alla Legge di Bilancio attualmente in discussione per impedire le delocalizzazioni selvagge e promuovere una maggiore responsabilità sociale delle imprese. «Tale norma diventerà legge tra una decina di giorni sottolinea il deputato veneziano del Pd Nicola Pellicani e ciò significa che, fermo restando la libertà d'impresa, qualora la multinazionale svizzera Ronal mantenga l'intento di delocalizzare la produzione in Polonia potrà farlo solo seguendo una procedura molto rigida e mettendo i territori nelle condizioni di cercare altri investitori. Non consentiremo a Ronal di scaricare i costi della crisi sulle spalle di 600 lavoratori e delle loro famiglie». Senza peraltro contare il personale dell'indotto.

Sulla vertenza Speedline, tutt'altro che conclusa, Confapi Veneto propone la costituzione di una cabina di monitoraggio continuo per monitorare l'evoluzione della situazione dopo l'incontro di ieri con il ministero. «La sospensione annunciata dalla proprietà è un buon passo avanti osserva il presidente di Confapi Veneto William Beozzo perché coinvolge anche 20 aziende dell'indotto che lavorano con contratti di esclusiva con la Speedline, che rischierebbero seriamente di chiudere e questo non ce lo possiamo permettere». (p.guid.)



© RIPRODUZIONE RISERVATA



