BELLUNO «Abbiamo dovuto accettare quanto ci è stato imposto. Non siamo venuti qui per scegliere un'alternativa o l'altra: la decisione era già stata presa». Sono le parole pronunciate a caldo dai sindaci della Val Comelico alla fine dell'incontro-scontro di ieri mattina a Palazzo dei Rettori incentrato sui lavori che interesseranno la galleria Comelico per 750 giorni a partire dal 22 aprile 2022. «A causa di Anas porteremo la miseria in valle ha commentato il presidente dell'Unione Montana e sindaco di San Nicolò Giancarlo Ianese Ci ha trascurato per 10 anni e ora, a lavori già appaltati, non abbiamo scelta. Quando chiuderà la galleria, Santo Stefano morirà». Ma a risentirne sarà l'intera vallata: «È il colpo di grazia per ammazzare il Comelico: siamo dei condannati a morte». I malumori, a dire il vero, erano partiti già a inizio mese quando il prefetto Mariano Savastano aveva lanciato l'aut-aut sulla chiusura o totale o parziale della galleria Comelico aggiungendo che se i primi cittadini non avessero trovato un accordo ci avrebbe pensato lui. Ieri mattina Ianese ha ribadito la sua contrarietà a quanto proposto ma è servito a poco. I lavori, infatti, devono partire perché la galleria è sempre più pericolosa e deve essere messa in sicurezza.

I RISTORI

«Anche se chiedessimo i danni ha spiegato il presidente dell'Unione Montana Nessuno li pagherebbe. Anas ha sbagliato: doveva informarsi prima e renderci partecipi. Così non si risolve nulla. Avevamo appena cominciato ad alzare la testa, dopo il covid, e sarà una mazzata che non finisce più. Morirà tutto e ci vorranno 10 anni per recuperare ciò che perderemo in quei giorni». L'unica certezza è che i lavori partiranno il 22 aprile 2022 e la galleria rimarrà chiusa la notte e aperta a senso unico alternato di giorno. Una soluzione che però non ha convinto i sindaci. «Tutte chiacchiere ha detto Ianese Se ho bisogno di andare a Belluno e devo aspettare 4 ore per scendere, cosa faccio? È una barzelletta. Ripeto: dovevano avvisarci un anno fa, non arrivare 15 giorni prima e dire adesso la chiudiamo. Non ci hanno dato alcuna possibilità».

TRASLOCO IN VISTA

La chiusura della galleria però è necessaria e avrà ripercussioni importanti su turisti e quanti si sposteranno, ad esempio dal Cadore al Comelico, anche solo per mangiare una pizza. «E i ragazzi? ha chiesto Ianese Come faranno ad andare a scuola? Dovranno vivere fuori, in valle, per non rientrare dentro. Ormai è finita». Le perplessità e la rabbia della Val Comelico erano state raccolte in una lettera che ieri mattina la vice sindaco di Santo Stefano di Cadore Elisa Bergagnin ha rivolto al prefetto. «Dovremmo essere qui si legge nelle prime righe per decidere quali delle due opzioni imposte nella riunione del 3 dicembre scorso scegliere: la risposta è nessuna delle due. Non è accettabile chiederci di decidere in venti giorni perché in un modo o nell'altro si verrebbe a creare un danno socio-economico non quantificabile. È come scegliere tra una morte lenta e una un po' più veloce». L'idea dei sindaci è di chiedere alla Cgia di Mestre uno studio approfondito sul Comelico per capire quali saranno le perdite e, di conseguenza, quanto dovranno essere risarciti i cittadini.

IL SECONDO TUNNEL

«Chiediamo di procedere immediatamente con la progettazione del secondo tunnel parallelo ha concluso Bergagnin per capire i tempi di realizzazione ed i costi e contemporaneamente riqualificare la strada della valle vecchia. Oggi si inizia a fare quello che doveva essere già stato fatto. Se invece i vostri tecnici dicono che la galleria Comelico potrebbe cedere da un momento all'altro e verrà imposta la chiusura forzata, gli abitanti della Val Comelico dovranno essere risarciti necessariamente con benefici fiscali a compensazione del danno provocato».

Davide Piol

