«Istituzioni, aiutate come potete le residenze per anziani». L'appello arriva da Paolo Rossi, del Comitato parenti dell'ex Vazzoler, ora Rsa Marmarole di Pieve di Cadore. L'uomo ha vissuto da vicino l'emergenza sanitaria: sua madre è stata contagiata all'interno della struttura, ma da tre giorni si è negativizzata. «Ciò che, come parenti di ospiti, desideriamo far emergere è che gli operatori e gli infermieri ormai non riescono da soli a sopportare il carico del lavoro. Li ringraziamo per ciò che stanno facendo. Servono forze esterne dice senza mezzi termini Rossi -. La situazione per i nostri congiunti è pesante» e, quel che è peggio, è che dall'esterno i protocolli vietano che i parenti possano accudire da vicino i propri cari, talvolta anche fornendo validi aiuti alla struttura stessa assistendoli nei pasti, per esempio. Alla Rsa Marmarole, giova ricordarlo, vivono persone anziane non autosufficienti. Quando il virus è riuscito a penetrare le mura della casa «gli ospiti si sono trovati in una centrifuga di positivi». Alcune operatrici socio sanitarie «sono arrivate da Torino per stare a Pieve di Cadore qualche settimana, giusto il tempo per gestire l'emergenza. E sono ancora qui. Per fortuna», prosegue Paolo Rossi. C'è da dire che la cooperativa che gestisce la rsa, la Kcs Caragiver ha una base a Varese e forse è risultato più agevole intercettare forza lavoro in quell'area, benché non vicinissima. La questione che preme ai parenti degli ospiti è quella legata alle comunicazioni. «Per i nostri cari la fase dell'abbandono è stata la questione più drammatica», fa notare Rossi, c'era chi cercava di chiamare ogni giorno, chi perfino guardava col binocolo sperando di intravedere il suo familiare, poiché c'era un solo tablet ma soprattutto mancava chi poteva dedicarsi al servizio. Da parte sua, conclude Rossi, il «direttore della struttura ha riferito al Comitato che dall'azienda sanitaria sono arrivate un paio di rinforzi e che si era attivato per cercarne altre scrivendo» ai nuovi neodiplomati della scuola di formazione di operatori socio sanitari di Feltre «purtroppo non ricevendo alcun riscontro positivo, nonostante dalla Rsa fossero disposti ad aumentare il salario». (Fe.Fa.)

