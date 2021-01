LOCAZIONE

VENEZIA Dopo un anno di disgrazie, tra acqua granda e pandemia, una trentina di esercenti in piena crisi economica hanno chiesto all'Istituzione veneziana di rivedere i canoni. Tutto è partito il 1 dicembre 2020, dopo un periodo di fatturati in calo dell'80%, quando i locatari degli esercizi commerciali di proprietà dell'ente hanno chiesto aiuto per la situazione: «Abbiamo inviato alla presidenza una pec pacifica, chiedevamo una riduzione degli affitti del 50% perché dopo oltre un anno di estrema difficoltà non sappiamo come fare», raccontano alcuni portavoce. I problemi sono sempre gli stessi: bollette, affitti, costi fissi, ammortamenti, a fronte di introiti ai minimi termini.

Consapevoli del ruolo dell'Istituzione veneziana, i commercianti non hanno fatto richieste esose: «Sappiamo che i denari da noi versati servono a sostenere opere benefiche, per questo, nonostante per noi significhi dar fondo ai nostri risparmi, abbiamo chiesto una decurtazione del 50% per il 2021, dato che l'anno passato abbiamo pagato l'intero canone».

AMAREZZA E PREOCCUPAZIONE

I portavoce sono amareggiati: «L'ente pubblico Istituzione Veneziana è un no profit, di beneficenza, ed è paradossale che non si occupi dei suoi inquilini in un momento come questo. C'è gente che è nella stessa locazione da 30, 40 fino a 90 anni, siamo persone oneste, che non vogliono passare per furbi, è una questione di necessità. Ci chiediamo come mai per le locazioni abitative esista un regolamento, mentre per quelle commerciali la gestione sia autonoma del presidente». L'ente è preoccupato del danno erariale, come spiega il presidente Luca Segalin: «Abbiamo massima considerazione nel valutare la riduzione del canone, ma questo può configurarsi come un danno erariale. Un domani la Corte dei conti potrebbe venire a riprenderci per una riduzione per oggettiva difficoltà. Ma un conto è la riduzione di un canone legato alle due mensilità di lockdown totale dell'anno scorso, con la zona rossa, su cui non si discute, ma qui mi si chiede l'intero 2021. Non posso ridurre un contratto pubblico a mio piacimento. Abbiamo assunto pareri legali, pare che il danno erariale sia un timore fondato. Non è una volontà di andare contro di loro, capisco le difficoltà, ma ci sono norme stringenti. Da privato, ho aiutato i miei inquilini, ma da amministratore pubblico devo esser certo di rispettare le norme».

