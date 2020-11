SCUOLE

MESTRE L'istituto Farina di Mestre ha eseguito più di cento tamponi dopo il caso di contagio di un insegnante che aveva portato alla decisione di chiudere la scuola. Lo rende noto lo stesso istituto scolastico, che in una lettera spiega la procedura sanitaria adottata per fronteggiare l'emergenza: «Per l'istituto Farina - è la premessa - è una priorità rispettare attentamente i protocolli sanitari. Infatti dopo il primo contagio dichiarato di un'insegnante, grazie al supporto professionale ed efficiente dei responsabili dell'Ulss, ha ritenuto di agire prontamente utilizzando la propria sede per eseguire più di cento tamponi, che hanno rilevato una prevedibile percentuale di soggetti asintomatici».

Si è puntato di conseguenza sulla didattica da remoto, mettendo al primo posto la sicurezza degli alunni: «Il team dell'Istituto è organizzato e pronto per ogni eventualità; attualmente gli alunni della scuola primaria partecipano con orario regolare alla didattica a distanza, accompagnati dalle proprie insegnanti che, da ciascuna aula, effettuano il videocollegamento per le lezioni programmate. La scuola dell'infanzia e la scuola secondaria di primo grado, dislocate in aree diverse del fabbricato, continuano regolarmente le lezioni in presenza, e viene mantenuto per gli studenti un costante monitoraggio sanitario».

