«Istituti in difficoltà a causa della crisi mondiale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA «La duplice recessione» che ha colpito l'Italia e i «gravi episodi di mala gestio» sono state le cause della crisi di alcune banche italiane. È quanto ha ribadito il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in una lectio magistralis all'università di Tor Vergata a Roma. Secondo Visco «le difficoltà del sistema bancario non dipendono da un'azione di vigilanza lenta o disattenta ma dalla peggiore crisi economica nella storia della nostra nazione». Gli interventi di vigilanza «sono stati continui e pressanti» e hanno...