I NUMERI

BELLUNO I decessi da coronavirus, stando ai bollettini della Regione Veneto, sono stati in totale 22 in provincia di Belluno. Un bilancio che supera le trenta vittime, se a queste morti si sommano quelle avvenute nelle case di riposo private che non entrano nel conteggio ufficiale. Eppure le proporzioni dell'epidemia di coronavirus potrebbero essere ben più estese. Basta guardare i numeri messi a disposizione dall'Istituto nazionale di statistica per rendersene conto. Forse almeno il trenta per cento in più, se i numeri emersi da dieci comuni scelti da Istat venissero confermati.

IL CAMPIONE

Per dieci comuni della provincia di Belluno (Agordo, Arsiè, Auronzo, Cesiomaggiore, Cortina, Sedico, Valle di Cadore, Vigo, Longarone e Val di Zoldo) Istat si è fatta anticipare i dati dei decessi nei primi ventuno giorni di marzo dagli uffici Anagrafe. E guardando i numeri emerge che mai, negli ultimi cinque anni, erano morte così tante persone. Nei dieci comuni, nei 21 giorni presi in esame, sono morte complessivamente 47 persone, ben 12 in più dell'anno precedente quando erano state 35 e quasi il doppio del 2106 quando il totale dei decessi negli stessi comuni era stato di 24.

LE MEDIE

Confrontando i valori medi dal 2015 al 2019, ai decessi del 2020, emerge che in tutti i comuni c'è stato un incremento di almeno una vittima. Diciassette in più, guardando il dato complessivo: 47 contro una media di 29,6. A Cesiomaggiore si arriva a 2,6 morti in più rispetto alla media, stesso dato a Val di Zoldo. Chiaro che davanti a numeri così piccoli la media fatica ad essere attendibile ma se è il trend che ci si limita a guardare allora l'indicazione che emerge non può essere sottovalutata. C'è un altro limite nei calcoli che è necessario considerare. L'istituto di statistica mette le mani avanti. «Si specifica - rivela una nota Istat - che i dati messi a disposizione non riguardano un campione di comuni, ma una selezione di questi ultimi (pari a 1.084) operata sulla base di una valutazione della completezza e della tempestività delle informazioni raccolte». Insomma, chi prima ha risposto prima è stato inserito nel report o giù di lì. Ma se è necessario sottolineare che la rilevanza statistica non è certificata è altrettanto necessario rilevare che le indicazioni che derivano dai numeri non possono essere sottovalutate. Soprattutto perché mettono in luce in modo chiaro un incremento dei decessi di proporzioni ben più ampie di quelli che ogni giorno finiscono ogni giorno nelle statistiche ufficiali.

IL SOSPETTO

A spingere Istat ad effettuare la rilevazione è stata la differenza dei decessi particolarmente elevata nei comuni vicini ai focolai di coronavirus. In provincia di Bergamo dove rispetto agli anni scorsi c'è stato un incremento estremamente rilevante di decessi il divario tra i morti covid e quelli non catalogati rimane estremamente ampio. Con i numeri più contenuti della provincia di Belluno, anche sul fronte dei decessi, questa tendenza emerge. Tra le precisazioni degli esperti ce n'è anche una relativa ai mesi di febbraio e gennaio in cui, in generale, la media è stata più bassa degli anni precedenti. Insomma, a favorire l'incremento dei decessi a marzo potrebbe essere stata anche la bassa mortalità dei mesi precedenti.

L'INCOGNITA RIMANE

Al netto di questo rimangono però tutti gli interrogativi su come il coronavirus possa aver influito in modo così rilevante sui numeri dei decessi. Per nessuna delle vittime contemplate in questa rilevazione è stata fatta l'autopsia ed eventuali valutazioni dovranno essere fatte sulla base delle cartelle cliniche. Un compito che eventualmente spetterebbe all'Istituto superiore di Sanità che sta già eseguendo questo tipo di accertamento per quanto riguarda le persone che avevano avuto esito positivo al tampone naso faringeo. Insomma, se i decessi non sono avvenuti in ospedale e con un tampone positivo non c'è alcuna possibilità che entrino nelle statistiche relative al coronavirus. Quantomeno, tuttavia, dovranno entrare in quelle che valuteranno l'impatto del virus sulla popolazione.

Andrea Zambenedetti

