Nessuna irregolarità, al momento, nelle case di riposo bellunesi nella gestione dell'emergenza coronavirus. I militari del Nas di Treviso (competenti per Belluno), coordinati dal maggiore Giuseppe Mercatali, stanno operando nelle strutture per effettuare tutte le verifiche del caso. I controlli venivano fatti anche prima, ma ora più che mai con gli accertamenti in particolare di aspetti legati al rispetto delle regole anti-contagio. Così ad esempio nei controlli legati al covid si effettuano verifiche sulla presenza o meno dei dispositivi di protezione individuale per gli operatori, sulle comunicazioni di contagi e decessi che devono essere fatte in tempo reale alla Usl. E ancora sul rispetto degli standard qualitativi. Ad oggi però non è emerso nulla.

Ispezioni e verifiche che si sono ovviamente intensificate dopo la dichiarazione di emergenza di febbraio: normalmente vengono pianificati secondo linee guida, o scattano a chiamata su segnalazioni.

I contagi nelle Rsa sono comunque giudicati contenuti, se si pensa che si tratta di ambienti chiusi. Secondo i dati diffusi il 14 parile dalla Regione sui 2456 ospiti delle 30 strutture bellunesi sono risultati positivi il 4%, ovvero 97 anziani. Il dato infatti è calcolato sugli ospiti totali, anche se lo screening deve ancora terminare: a ieri i tamponi sono stati effettuati solo su un terzo degli ospiti (586), ma quasi a tutti (1924) è stato fatto il test rapido alla ricerca degli anticorpi (i cui dati non rientrano però nei casi positivi accertati e riportati in tabella). Gli ospiti ricoverati con covid sono al momento 23, i deceduti (24 fino al 13 aprile). La situazione sul fronte degli operatori. Sono 2195 in totale e è stato fatto il tampone a 1049: 69 sono risultati positivi, con una percentuale del 3% del totale.

