ROVIGO «Sono pronto a denunciare anche in Procura altri casi di mancanze da parte dei datori di lavoro in ambito socio-assistenziale, un settore nel quale la situazione è stata fortemente sottovalutata: i due casi di Fratta e Rovigo sono un drammatico monito». Davide Benazzo della Fp Cgil non nasconde la propria preoccupazione per la situazione rispetto alle case di riposo. «Ci sono stati ritardi e ora si cerca di inseguire, ma purtroppo questo virus corre veloce. Ovviamente ci sono situazioni differenziate, ma sono diffuse le difficoltà e le mascherine scarseggiano. Anche solo quelle chirurgiche. Ci sono strutture dove solo pochi giorni fa hanno distribuito mascherine di stoffa, cucite a mano. È una situazione di estremo pericolo, i lavoratori sono preoccupati e altrettanto ovviamente i parenti degli ospiti delle strutture».

Intanto proseguono i controlli dello Spisal nelle aziende, quattro ne sono state controllate lunedì e sei martedì. «Aziende importanti dal punto di vista del numero dei dipendenti e in tutte e sei il riscontro è stato adeguato, nel senso che venivano usati in maniera corretta i dispositivi di sicurezza», precisa il Dg dell'Ulss 5 Compostella. Che, aggiunge, come «nelle case di riposo continua l'esecuzione di tamponi al personale, così come a tutto il personale dell'Ulss, ai medici di medicina generale e ai farmacisti». Nel frattempo i segretari generali della Cgil di Rovigo, della Cisl di Padova e Rovigo e della Uil di Padova e Rovigo, Pieralberto Colombo, Samuel Scavazzin e Riccardo Dal Lago, hanno inviato una lettera alle associazioni datoriali e al prefetto: «Abbiamo il dovere scrivono - di salvaguardare la salute delle persone che lavorano cercando di evitare che la comprensibile paura determini eventuali situazioni fuori controllo. I contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e dell'accordo regionale per la sua applicazione non si prestano ad interpretazioni, le prescrizioni sono chiare. Siamo convinti che solo una gestione condivisa e costruttiva possa contribuire ad affrontare in maniera responsabile -una situazione così grave ed inedita per tutti noi. È evidente che un riscontro diverso, laddove emergesse il mancato rispetto di Protocollo e Accordo regionale. ci costringerebbe ad adottare, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, tutti gli strumenti normativi e vertenziali consentiti e la denuncia alle autorità».

La richiesta che formulano è quella «di promuovere un costante monitoraggio e confronto per intervenire nelle situazioni di maggiore criticità in termini di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, ben sapendo che le attività produttive potranno continuare esclusivamente in condizioni che garantiscano in assoluto la salute e sicurezza dei lavoratori; diversamente, andranno sospese o rimodulate anche facendo ricorso agli ammortizzatori sociali».

Duro anche il segretario provinciale della Fiadel Michele Zanirato: «Ci sono supermercati che continuano imperterriti nella loro strada. Un supermercato del centro di Rovigo con diverse filiali in Polesine ha consegnato le mascherine ai dipendenti, peccato che ne abbia consegnato una per ciascuno una settimana fa, dicendo a loro di disinfettarla a casa. Bisogna far sì che le autorità impongano la chiusura almeno la domenica. Così si avrebbe modo di sanificare gli spogliatoi, che mi risulta pecchino di igiene».

