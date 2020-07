IL BILANCIO

VENEZIA Il boom di contagi tra i migranti accolti nella sede della Croce rossa di Jesolo, fa schizzare il numero dei casi positivi in provincia. Il bollettino di ieri pomeriggio di Azienda zero ha registrato solo in parte i nuovi contagi (+30) perché i dati confluiscono via via nel database. Pertanto è da attendersi per oggi sia la certificazione del numero totale dei positivi e un cospicuo aumento di quello dei quarantenati, peraltro già aumentati di 9 unità rispetto all'ultima rilevazione dell'altro ieri, essendo passati da 244 a 253. Tra questi c'è ovviamente anche il diciassettenne originario del Kossovo, giunto in città dalla Croazia, e trovato positivo dopo essersi recato in commissariato a Marghera per essere preso in carico e ora posto in isolamento così come i poliziotti e gli operatori della casa protetta dove si trova, che lo hanno seguito. Buone notizie arrivano da Mira perché anche il secondo giro di tamponi effettuato sui contatti dell'imprenditore con interessi economici e rapporti diplomatici in Africa, trovato positivo nei giorni scorsi al suo arrivo nel Benin, stanno risultando negativi. L'uomo ha avuto l'accortezza di avvisare subito così da permettere l'immediata verifica dello stato di salute di tutte le persone con cui era stato in compagnia, i familiari e la quindicina di persone con cui aveva cenato a Padova. Stando al bollettino di ieri, in provincia ci sono due guariti in più, visto che i casi attualmente positivi tolti i migranti alla Croce rossa sono scesi a 30 e di converso i guariti sono saliti a 2.368. I deceduti, in ospedale ma talvolta pure fuori città, restano 302. Ovviamente adesso i fari sono tutti puntati sul focolaio di Jesolo che andrà a riflettersi sui numeri delle prossime rilevazioni ufficiali. A.Spe.

