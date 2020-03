LA STRATEGIA

MESTRE Superlavoro anche per i Servizi sociali comunali in questo periodo di emergenza coronavirus. Ieri a Ca' Farsetti sono stati forniti i nominativi dei cosiddetti quarantenati residenti fra centro storico e terraferma. «Ora spiega l'assessore Simone Venturini possiamo quindi incrociare i dati con i nostri archivi per evitare che qualche nostro operatore di assistenza domiciliare svolga il suo compito senza sapere che si sta recando in casa di un contagiato».

LE CIFRE

«Sono poco più di 1.400 le persone in isolamento a casa, fra 339 positivi e 1.081 che hanno avuto contatti con positivi. Il nostro intento sarebbe di attivare dalla prossima settimana un monitoraggio telefonico allo scopo di evidenziare delle situazioni di oggettiva difficoltà e fornire il conseguente supporto. Ma al riguardo ci stiamo raccordando con Regione e Ulss per verificare se ci siano degli impedimenti legati a profili di privacy. In ogni caso, nelle due chiamate quotidiane che le strutture sanitarie effettuano per controllare l'andamento sintomatologico, si informano gli interessati che possono contattare lo 041041 per segnalare eventuali necessità».

LE TRE S

Spesa, sostegno, spazzatura: sono le tre S dell'aiuto fornito, con la Protezione civile e con la Croce verde, a chi non può muoversi da casa perché colpito dall'infezione Covid-19 e non può contare su familiari o conoscenti. «Abbiamo attivato un fondo di 10mila euro per anticipare i soldi che servono per anticipare i soldi per i generi alimentari da consegnare ai quarantenati e che potranno essere rimborsati al termine del periodo».

FRONTE ANZIANI

Sul fronte anziani la task force è composta da 29 addetti che ha in carico 4.800 anziani, di cui 5 con più di 105 anni. Molti sono in case di riposo, un migliaio in assistenza domiciliare, 200 seguiti per le cure domestiche e personali e 1.400 che beneficiavano di servizi di trasporto. Da alcuni giorni è stata attivata una ricognizione mirata fra i familiari degli anziani, oltre 200, che frequentavano i centri Alzheimer ora chiusi. «In questi giorni annuncia Venturini sono partite le chiamate a tappeto degli anziani con indicatori di rischio: ultraottanntenni e persone fragili o con poca autonomia che vivono sole e che sono prive di reti parentali. Di fatto è l'anagrafe che utilizziamo per l'assistenza estiva, quando l'afa aggrava determinate patologie tipiche della terza età».

ALLARME DISABILITÁ

Sedici gli operatori dedicati al lavoro calibrato sui nuclei familiari con soggetti disabili: «Sappiamo quanto può essere difficile cambiare la routine dei ragazzi che non possono più andare a scuola o frequentare i centri diurni. Sui 370 bambini che usufruivano di un sostegno in classe, un centinaio ha richiesto l'assistente a casa per tentare comunque di dare continuità al percorso intrapreso. In totale sono 1.699 le persone disabili che seguiamo, di cui 444 minori. Particolare attenzione la riserviamo alle comunità alloggio che sono una decina: abbiamo provveduto a fornire agli ospiti mascherine e materiale disinfettante, per fortuna finora non sono stati registrati casi di infezione».

«Ricordo infine conclude Venturini che sono attivi i numeri del Centro antiviolenza 041.2744222 e dei Servizi per l'inclusione sociale dei senza dimora 800.589266».

Monica Andolfatto

