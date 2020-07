Le case di ripose di Ipav hanno ripreso ad accogliere nuovi ospiti, sempre nel rispetto delle linee guida della Regione in materia di Covid. Il punto della situazione lo ha fatto ieri il presidente delle Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane, Luigi Polesel. «Abbiamo ripreso gli accoglimenti nelle strutture, in ottemperanza a tutte le misure di sicurezza - ha precisato - che prevedono prima di tutto un periodo di isolamento di 15 giorni per i nuovi arrivati». I nuovi ingressi sono iniziati da poco. «Finora abbiamo accolti 15 nuovi ospiti e ne abbiamo in programma altrettanti». Restano ovviamente in vigore anche tutte le precauzioni relative alle visite dei parenti. «Gli accessi avvengono su prenotazione - ha spiegato Polesel - In genere ne sono previsti un paio la settimana. Ma prevediamo anche delle deroghe per chi è nella fase terminale della vita. Raccomandiamo sempre ai parenti la massima cautela». Da Ipav, nata all'inizio di quest'anno dalla fusione dell'Ire e dell'Antica Scuola dei Battuti, dipendono ben cinque strutture di ricovero e assistenza per anziani, anche di grandi dimensioni: San Lorenzo, Zittelle e San Girolamo a Venezia, Antica Scuola dei Battuti e Contarini a Mestre. «Strutture che in questo duro periodo sono rimaste Covid free» ha ricordato l'assessore alla coesione sociale, Simone Venturini, ringraziando gli «operatori Ipav che in questi mesi difficili hanno garantito un servizio in totale sicurezza nelle nostre case di riposo».

