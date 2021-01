LA MANIFESTAZIONE

VENEZIA Rischiano i locali e i gestori che hanno aperto per manifestare contro le decisioni del Governo. Ma rischiano anche quei clienti che per solidarietà verso baristi e ristoratori, venerdì sera hanno deciso di uscire di casa e passare qualche ora con il bicchiere in mano e un piatto caldo davanti e che sono stati identificati durante i controlli delle forze dell'ordine tra Venezia, Mestre e la provincia.

LE DECISIONI

In queste ore carabinieri, polizia di Stato e le varie polizie locali stanno mettendo ordine tra i rapporti e le identificazioni di venerdì sera. Le prime decisioni e le prime eventuali multe arriveranno a partire da domani, dopo che, come confermato dal prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, e dal questore Maurizio Masciopinto, ogni apertura e ogni verbale «sarà analizzato caso per caso».

Si parte da una certezza: i proprietari dei locali che hanno sfidato il Dpcm e hanno aderito a IoApro sono stati identificati. «Verrà applicata la linea della legge - ha spiegato il prefetto Zappalorto - Nei casi di manifestazione statica non ci sarà la multa, mentre se i verbali delle forze dell'ordine dimostreranno che c'era chi ha servito ai tavoli, allora scatterà la sanzione», che nel caso dei locali prevede non solo la multa nei confronti del gestore ma anche la chiusura dell'esercizio. E i clienti? In questo caso il ventaglio di opportunità non è lo stesso: a Venezia e Mestre la polizia non ha chiesto i documenti ai clienti che erano nei locali o comunque non troppo distante dagli esercizi aperti (il bacaro Quebrado in calle Larga dei Bari e il Bacarretto Bistrot Il Siciliano a Santa Croce a Venezia, e il Quanto Basta a Mestre) mentre i carabinieri hanno preso nome e cognome dei clienti che venerdì sera si sono dati appuntamento al ristorante Quattro Forchette di Marcon, dov'è stato identificato anche il gestore. «Per i clienti identificati, se si sono seduti al tavolo a consumare violando il rispetto delle norme antiCovid, scatterà la multa - ha concluso il prefetto di Venezia - Comunque sia è stata una manifestazione dai toni molto tranquilli e si è svolta abbastanza correttamente. Chiaro che chi non ha rispettato la legge, sia gestore o cliente, dovrà risponderne».

NESSUNA TENSIONE

Un'altra certezza che emerge nel tirare le fila della declinazione veneziana di IoApro è la totale mancanza di tensione durante le (attese) visite della polizia e dei carabinieri.

A differenza di quanto successo in altre città del Veneto, dove le multe sono fioccate subito e i controlli delle forze dell'ordine hanno dato vita a reazioni, soprattutto da parte dei clienti, nel Veneziano anche le identificazioni si sono svolte senza nessun problema. «Il filo conduttore della nostra azione durante tutto quest'anno - ha aggiunto il questore Maurizio Masciopinto - è stato quello di garantire i diritti costituzionali. Anche il controllo di ieri sera (venerdì, ndr) non era volto a reprimere il diritto di manifestazione ma a verificare che non si andasse oltre la legge. Gli agenti e le forze dell'ordine hanno preso nota di quanto successo e si decideranno le sanzioni in base al tipo di attività che è stata svolta nel locale. Se è stata avviata l'attività di servizio dei clienti sul posto, è chiaro che per loro ci sarà una sanzione».

LE CHAT

L'eco della manifestazione corre ancora veloce nelle chat Telegram Io apro Venezia e Io Apro Venezia e provincia nelle quali si discute di come poter proseguire la protesta cominciata ieri. L'idea che circolava era quella di proseguire anche nel fine settimana con l'apertura dei locali. Una proposta che non ha ottenuto l'effetto sperato. Sintomatico il messaggio del titolare del bacaro Quebrado, Emanuele Ballarin: «Troppi maleducati, sono deluso e non so se riaprirò».

N. Mun.

