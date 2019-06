«Io, un ingenuo che si è lasciato portar via 10 milioni di euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DICHIARAZIONIPORDENONE Quella raccontata da Fabio Gaiatto è la storia di uno stagionale che mentre faceva il portiere d'albergo in Val Fassa inseguiva un sogno: diventare un banchiere. Ma Venice Investment Group, la società che prometteva rendimenti del 10% investendo nel forex, nel giro di due anni s'è ingoiata tutto. Soldi, beni, ambizioni, famiglia e libertà. Ieri Gaiatto, 44 anni, di Portovecchio, in misura cautelare dal settembre 2018, per la prima volta ha messo la faccia al processo che, unicamente per la sua posizione, si sta...