«Io sotto 20 persone: sono svenuta, ma ora sono viva»

LE TESTIMONIANZECORINALDO Ha visto una ragazzina morirgli tra le braccia. Michele Cecconi, 18 anni, arrivato da Fano per vedere il suo trapper preferito, era rimasto intrappolato sotto decine di corpi, ma è riuscito a salvarsi: «Appena sono riuscito a tirarmi su e ho ripreso a respirare ho provato ad aiutare due ragazze che erano rimaste sotto. Le ho liberate, ma la prima non penso ce l'abbia fatta, l'ho portata via e le tenevo la testa alta per farla respirare, ma le ho sentito sia le vene al collo che il respiro e non dava segni di vita,...