CAMPAGNA LUPIA Una rondine non fa primavera, ma se sono centinaia il discorso cambia: il loro arrivo ha portato una ventata d'allegria a pazienti e lavoratori dentro l'ospedale Covid di Dolo. A raccontarlo è Alberto Natin, sindaco di Campagna Lupia e infermiere coordinatore del blocco operatorio in quello che è diventato il centro Covid di riferimento per il territorio.

A colorare i reparti e l'esterno della struttura di Dolo centinaia di disegni di quanti hanno aderito all'appello per l'iniziativa Una rondine per l'Ospedale di Dolo. «In questi giorni - ricorda Natin - tanti Comuni hanno aderito all'iniziativa che come sindaco ho sostenuto con entusiasmo perché vivo la situazione dentro l'ospedale e so da vicino quanto sia importante ora portare un sorriso. L'adesione è stata straordinaria, sono arrivate diverse centinaia di disegni che poi sono stati stampati, consegnati e appesi. Dal mio comune, in particolare gli artisti più piccoli, hanno preso a cuore l'iniziativa e mi hanno scritto per sapere se i disegni fossero arrivati a destinazione».

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria Natin è in prima linea su due fronti: contro il virus e nella vita personale, rivoluzionata dall'emergenza. Il primo cittadino del piccolo comune della Riviera infatti, per l'emergenza Covid-19, ha visto trasformato il suo reparto in terapia intensiva specialistica per accogliere i pazienti più gravi e, tra turni infiniti, nuove paure e rinunce personali, vede con i propri occhi le difficoltà. «Come tanti colleghi da subito ho tolto molto tempo alla famiglia, ai miei figli - spiega Natin - ma ho anche dovuto trovare un modo alternativo per svolgere il ruolo di sindaco in una situazione così complessa, in cui alla normale amministrazione si è sommata l'emergenza».

Dalla sala operatoria alla terapia intensiva, tutto è cambiato in poco tempo: «Per tutti è stato necessario affrontare la situazione mettendosi in gioco anche con nuove competenze commenta Natin - contro un nemico del quale, soprattutto all'inizio, si sapeva ben poco. Il cambiamento per gli infermieri è stato trovarsi di fronte pazienti con necessità diverse da quelle che di solito siamo abituati ad affrontare, cioè persone con gravi difficoltà respiratorie che hanno bisogno di supporti tecnologici e farmaci». «Assieme alla tristezza e allo sconforto per chi non ce la fa racconta - arrivano anche tanti momenti belli, come ricevere lettere dai parenti dei ricoverati che ci ringraziano o vedere i pazienti che vengono estubati ed escono dai reparti d'urgenza».

E in un periodo così difficile ha trovato nella tecnologia un alleato prezioso: «E' difficile coniugare tutto commenta Natin -. Ho avviato una nuova sinergia con tutta la mia Giunta, aiutato molto dalla tecnologia. Mi sto avvalendo infatti delle video conferenze, anche per seguire gli appuntamenti con gli altri sindaci». Una corsa condivisa anche per quanto riguarda il futuro dell'ospedale di Dolo per il quale, ad emergenza finita, è stato chiesto il ripristino delle funzioni pre-coronavirus.

E anche sul lavoro la tecnologia si è rivelata utile: «Poter far comunicare paziente e famigliari con la videochiamata è un aiuto importante in questa situazione eccezionale. Così, a quanti si lamentano perché si sentono privati della libertà e sono stanchi, dico che capisco bene le difficoltà di tutti ma li inviterei anche una mattina al lavoro con me per fargli cambiare prospettiva: stare chiusi in casa non vi priva della libertà, vi salva la vita e aiuta noi che stiamo in corsia».

