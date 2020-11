LA STORIA

UDINE Senza una casa e senza un lavoro, per quasi un mese ha dormito in auto, assieme al suo cane Sper. E chiuso dentro quella Seicento rossa, posteggiata nei dintorni di viale Volontari a Udine, racconta, ha trascorso anche i tanti coprifuoco che si sono susseguiti, sempre più freddi e umidi. Da venerdì, proprio mentre il Fvg si dannava per il declassamento in zona arancione, per la prima volta dopo settimane ha potuto avere un letto caldo e un tetto sopra la testa, al Fogolar di via Pracchiuso. «Per la prima volta dopo quasi un mese ho potuto riposare in una casa. Decisamente molto meglio», racconta Angelo Apruzzi, 56 anni, accudito dal comitato udinese della Croce Rossa che non gli ha mai fatto mancare la possibilità di farsi una doccia e di lavare gli indumenti, con il servizio offerto ai senzatetto (ma anche a chi non ha l'acqua calda) il sabato dalle 15 alle 18, grazie a dieci volontari. «Sono molto in buone mani - dice Angelo, originario di Ostuni, in Puglia -. Soprattutto la Cri si è mostrata molto sensibile al mio caso e ringrazio i volontari che mi hanno curato e sostenuto, sia moralmente sia materialmente. Sono angeli dell'umanità», racconta, mentre Walter Cattarossi dell'unità di strada lo segue passo passo. Ma anche i cittadini comuni, racconta, gli hanno dimostrato «tanta solidarietà. Mi hanno portato da mangiare e da vestire quando dormivo in strada. Posso sottoscrivere che la solidarietà che ho avuto a Udine non l'ho mai ricevuta da nessuna parte».

L'ODISSEA

La sua odissea, a far fede al suo racconto, è cominciata a febbraio, proprio a ridosso dell'esplosione in Italia della pandemia, che ha fatto da sfondo, a tinte sempre più drammatiche, al suo viaggio della speranza, passato da terre che hanno pagato un prezzo carissimo al virus, come la Lombardia, prima di approdare in Friuli ad ottobre. «Vivevo in Puglia e mi prendevo cura di mia madre. A febbraio, purtroppo, è morta per un infarto. Ho dovuto andarmene in fretta con il mio cane. Mi sono diretto in Olanda - è il suo racconto - ad Amsterdam, dove volevo restare per lavoro, ma quando sono arrivato mi sono accorto che mi sarei solo complicato l'esistenza. Sono rimasto solo 15 giorni e sono tornato in Italia, a Pavia dove avevo degli amici». «Trascorsa una settimana, è cominciato il vortice assoluto del virus. Non sapevo dove andare. Mi sono rifugiato in Valtellina - riferisce Angelo -. A Sondrio, mi sono affidato alla Cri: ero in uno stato poco lucido, dopo la morte di mia madre. Loro mi hanno assistito per sei mesi in un alloggio. Poi, però, ho dovuto lasciarlo». Nessuna prospettiva per lui, così, di nuovo in viaggio. Lui e il cane Sper e la Seicento. «Mi sono diretto in Friuli, dove avevo delle conoscenze a Trieste. Sono arrivato un mesetto fa, a metà ottobre. Per fortuna, il virus non mi ha mai toccato». Nessun problema con i controlli? «Mi hanno fermato una volta sola mentre andavo da Pavia alla Valtellina, ma quando ho spiegato la mia storia mi hanno lasciato andare», racconta. Una volta arrivato a Udine, «Mi sono rivolto subito alla Caritas, ma non c'erano posti al dormitorio e ho dovuto sistemarmi in macchina. Poi, venerdì sera, mi hanno chiamato che era saltato fuori un posto». Mai avuto paura del contagio? «Non ne faccio una questione di vita o di morte, ma mi preoccupa. È vero che adesso il Friuli è diventato zona arancione, ma almeno, all'asilo notturno ho risolto un pochettino il problema di dormire al freddo». Ma Angelo lancia un appello. Perché il problema ora, dice, è legato al suo cane. «Per ora lo tengo a dormire in auto. Sto cercando, assieme ai volontari della Cri, se riesco a trovare una sistemazione indipendente, una cameretta con una certa autonomia per gestire il cane».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

