«Io rimango ottimista, questo governo è serio e mantiene quello che dice. Lega e 5stelle sono convinte che sia un percorso assolutamente da fare. L'autonomia per il Veneto era nel contratto di programma, non possono bocciarla». Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo, è uno dei pochi veneti che non palpita per la grande riforma in discussione a Roma. Un ottimismo che sa molto di ultima spiaggia: se non passa l'autonomia per l'imprenditore nato a Palermo, è tutta l'Italia che ci rimette.I 5stelle appaiono divisi, in...