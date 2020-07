MIRA

Sorpresa, sbigottita, amareggiata; la comunità di Oriago continua a interrogarsi su quanto avvenuto nella notte tra venerdì e sabato quando Simone Meggiato, nel corso di un acceso diverbio, ha sparato alcuni colpi di pistola uccidendo Andrea Baldan.

NON SI PARLA D'ALTRO

In questi giorni nei bar e nei negozi non si parla d'altro, un po' come quando lo scorso febbraio ci fu il primo caso di Covid 19 nell'ambito della provincia di Venezia, proprio a Oriago di Mira.

«Siamo rimasti tutti molto sorpresi e sbalorditi, non si era mai vista una cosa di questo genere a Oriago, neppure negli anni passati». A interpretare i sentimenti degli oriaghesi è Renato Martin, già vicesindaco, assessore, ma soprattutto insegnante per oltre 25 anni a Oriago e per altri 14 nella vicina Borbiago, nonché oriaghese doc.

«Ho vissuto per tanti anni in quella zona ricorda Martin ci abitano ancora alcuni miei famigliari e conosco tantissime famiglie che sono residenti da quelle parti. La mattina di sabato, quando mi hanno raccontato quanto accaduto, sono rimasto sbigottito, data l'età dei due uomini coinvolti e i cognomi molto comuni a Mira ho cercato nella memoria tra le persone con cui ho avuto rapporti, per capire se li conoscevo».

I VICINI DI CASA

Tutti a Oriago si sono chiesti chi fossero Simone Meggiato e Andrea Baldan. Solo i vicini di casa in realtà conoscono Simone, una persona tranquilla, riservata, che però non frequentava molto Oriago, in quanto il lavoro e la vita privata lo portavano altrove, lontano dalle abituali frequentazioni del paese.

Via Piave è una piccola strada in un dedalo di viuzze, e fa parte di una zona sorta negli anni Settanta, fatta di piccole case e villette, frutto di anni di sacrifici e di lavoro di operai e artigiani, che magari in un piccolo appezzamento di terra sono riusciti anche ad ampliare la casa per il figlio che si sposava o a costruire accanto un'altra piccola abitazione.

Insomma una vera e propria comunità che ha costruito anno dopo anno un quartiere tranquillo, nel quale Simone Meggiato aveva deciso di acquistare casa.

«In tantissimi anni un fatto di cronaca del genere non era mai accaduto ricorda Martin soprattutto in un ambito familiare, con tensioni tali che possono sfociare in questo livello di violenza. Nessuno dei due uomini era particolarmente conosciuto a Oriago, ma nonostante questo siamo rimasti tutti sconvolti per la dinamica di questo tragico evento ed il nostro pensiero va naturalmente ai giovani figli di Baldan e alla loro sofferenza».

Luisa Giantin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA