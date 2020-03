Ha scritto un post in un gruppo Facebook, seppur chiuso, partecipato da centinaia di utenti: «Strano scoprire di essere positivo». Gli altri frequentatori della piazza virtuale hanno iniziato a chiedergli i sintomi e lui ha spiegato di avere solo un po' di raffreddore. Poi ha rincarato la dose, ha spiegato che era della protezione civile e che aveva montato le tende e che per questo era stato sottoposto a tampone. Un post che ha collezionato in poco tempo decine e decine di commenti. La pagina dell'autore riporta ad un ventenne attivissimo a Feltre. Volontario tra l'altro proprio della protezione civile. A casa, contattati al telefono, i familiari confermano che ha partecipato al montaggio delle tende all'esterno dell'ospedale, con la protezione civile, ma aggiungono anche che ha effettuato proprio ieri, sabato, il presidio all'esterno dell'ospedale di Feltre per controllare gli accessi. Quanto basta per capire che qualcosa non torna. E infatti dai meandri del social network spunta anche un secondo post (nel frattempo viene cancellato il primo) «Sto bene - scrive - era un esperimento sociale in accordo con gli admin».

Nessuna richiesta di scuse, agli utenti che aveva allarmato. Chissà cosa ne pensa la protezione civile dell'esperimento «in accordo con gli admin».

