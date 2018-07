«Io più un testimonial che un deputato» E i grillini cacciano il velista-assenteista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA «L'attività politica non si svolge solo in Parlamento, Si può svolgere anche su una barca. Io l'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo, più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial». Così, in un'intervista alla Nuova Sardegna, il velista Andrea Mura, deputato del M5S accusato dal parlamentare di FI Ugo Cappellacci di essere stato assente da Montecitorio il 96% delle volte. Mura spiega di andare alla Camera «una volta alla settimana, per la commissione Trasporti....