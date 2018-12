«Io parlo con i fatti e difendo l'Ospedale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Primo sindaco donna di Portogruaro e prima a rompere il monopolio del centrosinistra che governava da un ventennio. Da tre anni e mezzo Maria Teresa Senatore è diventata una figura di riferimento per il Veneto orientale, anche grazie all'incarico che ricopre in Città metropolitana come delegata ai lavori pubblici. La Senatore si era proposta ai cittadini come figura di cambiamento, e oggi è fiera di aver portato a termine alcuni impegni. E altrettanto determinata a non cedere di un millimetro sulla sanità. Come dire: guai a chi tocca...