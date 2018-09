«Io, nel mirino: smonto i miei cantieri ogni sera»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SFOGOPADOVA Invece che mettersi al lavoro alle otto, gli operai si rimboccano le maniche già alle sette. Erano abituati ad arrivare al cantiere e trovare attrezzi e macchinari al proprio posto, ma ora la situazione è cambiata: ogni sera portano tutto il materiale in un magazzino sicuro e ogni mattino vanno a riprenderselo per allestire nuovamente il cantiere. Il gruppo Mengato, storica azienda edile con sede a Camposampiero e appalti in tutto il Nordest, è assediato dai ladri e ha deciso di difendersi così. «Ogni giorno - raccontano i...