«Io miracolato, potevo fare la stessa fine di Igor»

L'INTERVISTATREVISO «Igor non ce l'ha fatta, ma io e Stefano abbiamo rischiato di fare la stessa fine. Siamo vivi per puro caso: i morti potevano essere almeno tre». Ion Bagrin ha ricevuto una profonda ferita alla schiena, non molto diversa da quella che ha ucciso Igor. Solo che per sua fortuna la lama si è fermata prima di lacerare il polmone. Ha raggiunto il rivestimento pleurico, ma senza compromettere organi vitali. Lui, 24 anni, è lo sposo, il protagonista dei festeggiamenti organizzati sabato scorso, per il suo addio al celibato,...