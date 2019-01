«Io li aspetto qui in Togo, sono molto preoccupato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MESSAGGIOVIGONZA Tra le tante fotografie inviate alla famiglia nei giorni precedenti alla scomparsa, c'è anche una mappa dell'Africa. È l'immagine della geolocalizzazione inviata da Luca Tacchetto poche ore prima di far perdere le proprie tracce. Un minuscolo puntino nella parte occidentale del Continente nero per dire, semplicemente, «sono qui». Un modo per unire virtualmente Vigonza e il Burkina Faso, l'ennesima testimonianza che quel ragazzo cittadino del mondo amava viaggiare ma era anche sempre premuroso nell'informare i genitori...