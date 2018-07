«Io, in pensione, vado ancora dai miei vecchi pazienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTA SPRESIANO «Ogni paese e ogni frazione dovrebbe mantenere dei medici di famiglia di riferimento. L'80 per cento dei nostri assistiti è composto da adulti con problemi cronici e anziani. Come si può pensare che si spostino ogni volta di chissà quanti chilometri per raggiungere gli ambulatori? Io ho lavorato per 38 anni tra Spresiano e Lovadina. Con i pazienti alla fine si sono sviluppati veri e propri rapporti di amicizia. Adesso sono andato in pensione. Ma continuo a far visite per dare suggerimenti e consigli, anche se non...