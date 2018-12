«Io ho denunciato mio fratello, ma adesso nessuno mi aiuta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOMONSELICE «Il problema di tutta Europa sono le moschee, centri dove spesso emerge il radicalismo e si coltivano il disprezzo e l'odio per le altre religioni, e in sostanza per le altre culture».A parlare, dopo l'attentato di Strasburgo, è Fouad Bamaarouf, 44 anni, marocchino residente a Monselice. Nel dicembre 2015 denunciò il fratello minore Adil, per vicinanza al Califfato. «Le brave persone che vengono in Italia, o in qualsiasi altro Paese europeo, per avere una nuova vita pensano a lavorare e alla propria famiglia -...