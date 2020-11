L'INTERVISTA

È ritornata a far sentire la sua voce a radio Belluno, Donatella Boldo, giornalista radiofonica che presto compirà 45 anni, e presidente della Casa Charitas di Lamon, la casa di riposo che non ha mai avuto focolai tra gli ospiti, ma ha registrato positività in tre dipendenti che lavorano in cucina. Durante la partecipazione ad una cerimonia religiosa Donatella ha contratto il Covid insieme ad altre persone che sono anche state ricoverate - ed è stata quindi costretta a convivere con il virus per una decina di giorni.

Come hai scoperto di essere positiva, Donatella?

«Venerdì 23 ottobre ho scoperto di essere stata a contatto con persone che potevano essere affette dal virus. Eravamo ad un battesimo celebrato all'esterno. Il problema è stato quando siamo stati al ristorante dove, probabilmente, non sono state usate tutte le precauzioni anti contagio. Su mia decisione, non avendo sintomi particolari, ho insistito per fare il tampone perché lavoro in un ambiente particolare: mi riferisco alla casa di riposo di Lamon, oltre che alla radio».

Qual è stato l'iter?

«Ho contattato il mio medico di base, con l'impegnativa ho fatto il test molecolare. Nel frattempo mi sono auto imposta l'isolamento, per tutelare i miei figli, i miei colleghi e quanti mi sono vicino. L'esito era positivo. Quindi devo rimanere a casa per dieci giorni, seguire un decalogo di comportamenti. I miei figli hanno fatto il tampone, sono risultati entrambi negativi e sono stati posti in isolamento a casa del papà, che era il posto più sicuro perché potessero continuare con gli studi universitari».

Come sono andate le cose a livello di salute?

«Il virus l'ho sentito a livello polmonare: come un bruciore, come se avessi respirato dei gas. Non ho avuto sintomi importanti. Tosse, perdita del gusto, dell'olfatto, un senso di spossatezza. Io ho dormito un sacco di ore. Il corpo reagisce così, ti mette al tappeto. Non hai voglia di mangiare, non riuscivo a bere acqua, se non un po' di tè».

Hai riscontrato qualcosa che non va?

«Ci sono delle falle nel sistema molto importanti. Mi sono resa conto che non tutti hanno il buon senso di dire: posso essere Covid positiva. Tanti aspettano che sia il Dipartimento a contattarti, ma in quel lasso di tempo puoi fare una strage. La questione dei rifiuti è un'altra falla. Ricevo dal Dipartimento la nota che, per il conferimento rifiuti, devo inserire all'interno di un doppio, triplo sacchetto tutto: vetro carta plastica. Però i rifiuti non vengono raccolti a parte. Come fa l'operatore a sapere che quelli sono rifiuti Covid».

Il giorno più bello?

«Passano le giornate fino a quando, oggi ho potuto risentire la mia voce - seppure a distanza - a radio Belluno. Non so ancora l'esito del tampone, che ho fatto lunedì. Grazie ai miei colleghi per aver reso possibile tutto questo. Passerà ancora un po' di tempo, ma spero di ritornare presto in studio».

Che consiglio ti senti di dare?

«Non dare per scontato nulla perché il passaggio da un letto di casa a quello di un ospedale è un attimo. Questo virus sa creare la devastazione. Indossate la mascherina».

Federica Fant

