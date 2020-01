«Io, bellunese e alcolista senza casa ho trovato solo tante porte chiuse»

IL CASO

BELLUNO «Io, bellunese bisognosa d'aiuto, ho trovato le porte chiuse». L.F., 50enne operaia Luxottica, sta attraversando un momento di grave difficoltà economica. La donna, con problemi di alcolismo e depressione, non vede via d'uscita e ha bisogno di una mano tesa. «Aiutano tutti - si sfoga L.F.-, chiunque metta piede in Italia, senza avere garanzie nemmeno sul nome che viene fornito, ma nel mio caso, una bellunese, nel mio paese mi è stato fatto il terzo grado e alla fine mi è stata rifiutata anche solo una stanza dove dormire. Nella mia vita lavoro da quando avevo 14 anni: prima come emigrante in Germania e da 15 in Luxottica. Ma ora, che ho bisogno, nessuno mi aiuta». In realtà, come sottolineano i tecnici e anche le persone che hanno pralato con la donna in questi casi, soprattutto con un problema di dipendenza andrebbe effettuato un percorso preciso, con gli entid eputati.

LA DISPERAZIONE

La donna, fino a qualche giorno fa abitava con il compagno. Ma quando il rapporto è finito si è ritrovata in mezzo a una strada. In un momento di sconforto, qualche giorno fa, si è messa a piangere all'interno del Duomo, dove stava pregando. Quando un'altra fedele l'ha vista in quelle condizioni le ha suggerito di andare a chiedere aiuto all'arciprete della parrocchia Duomo-Loreto di Belluno, monsignor Attilio Zanderigo Jona. Il prete l'ha accolta, aiutata e le ha portato parole di conforto, suggerendole di andare al centro Diocesano a chiedere un aiuto. «In questo momento - spiega la 50enne operaia - non ho sufficienti soldi per pagarmi una stanza. Sono in malattia e anche se si può pensare che possa contare su uno stipendio Luxottica in realtà gran parte va per pagare debiti pregressi e alla fine mi rimangono 400 euro al mese. Impossibile così pagare l'hotel dove mi ero rifugiata a Sedico e impossibile anche pagare la stanza al centro Diocesano di Belluno». Eppure è proprio quello che le è stato chiesto: ieri la donna dopo aver soggiornato tre notti nella casa di Piazza Giorgio Piloni è andata a consegnare 100 euro. «Me li sono fatti prestare da un amico - racconta - li ho portati e solo allora mi sono state date le mie due valige, tutto quello che ho, che avevo lasciato in pegno. Per stanotte dormirò in una struttura qui vicino, per 43 euro. Poi domani si vedrà. Il problema è che non ho nulla: nemmeno un'auto di mia proprietà dove rifugiarmi».

LA PORTA CHIUSA

«Io voglio raccontare quello che mi è accaduto per far comprendere come viene trattato qualcuno che ha bisogno di aiuto - prosegue la 50enne -. Quando mi sono rivolta al centro diocesano mi sono state fatte mille domande e hanno chiesto persino il numero di telefono del mio compagno, per vedere se quello che dicevo fosse vero. Alla fine, dopo che l'addetto Walter, ha preso contatti con altre persone, mi è stato detto che no, loro non possono aiutare una che lavora in Luxottica. Infine sono stata accusata di aver mentito sul mio problema con l'alcol e mi hanno letteralmente sbattuto la porta in faccia». Impossibile ieri avere risposte dal centro diocesano ha risposto una dipendente che non era a conoscenza del caso: «Qui oggi non c'è nessuno e io nei giorni scorsi non c'ero». Solo oggi si conosceranno le motivazioni che hanno spinto a negare l'aiuto alla donna. C'è da sottolineate che il centro diocesano è una struttura alberghiera a tutti gli effetti e che quindi dà ospitalità secondo le regole di mercato, a pagamento.

Olivia Bonetti

