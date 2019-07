Investivano in eroina la paghetta dei nonni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAPORDENONE Anche le paghette dei nonni venivano investite per acquistare la sbubba, così chiamavano la droga. Dall'inchiesta dei carabinieri di Aviano e Polcenigo, coordinati dal maggiore Michele Grigoletto, emerge un quadro molto grave sul giro di eroina stroncato con l'arresto di Asia Conte, 20 anni, di Zoppola, ex barista a Pordenone ed Eleonora Colonna, 19enne di Zoppola che fino a maggio frequentava il quinto anno di Scienze umane al Leo/Major. In carcere è finito anche il loro rifornitore, il tunisino Najeh Zitouni, 39 anni,...