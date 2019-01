INVESTIMENTI ROVIGO Nessun vincolo per il rispetto del pareggio di bilancio per

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INVESTIMENTIROVIGO Nessun vincolo per il rispetto del pareggio di bilancio per Rovigo. Tradotto in parole semplici, dalla prossima primavera l'Amministrazione Bergamin potrà spendere più soldi rispetto agli anni scorsi in nuove opere e investimenti di vario genere, come strade o edifici pubblici. A rivelarlo è l'assessore Susanna Garbo, che dopo avere eseguito una prima inziale verifica con i propri uffici e dirigenti della nuova travagliata legge statale di Bilancio, può cominciare a fare dei ragionamenti con i colleghi di giunta su come...