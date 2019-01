Investimenti miliardari e sponda sulla Libia il governo punta sull'asse con Abu Dhabi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA Negli Emirati Arabi Uniti la seconda volta in poche settimane. Giuseppe Conte ieri ha accompagnato l'Eni alla firma di un importante accordo con la compagnia petrolifera di Abu Dhabi. L'acquisizione del 20% di Adnoc Refining per 3,3 miliardi di dollari segue una serie di intese che trasformano l'Italia in uno dei partner più importanti della monarchia del golfo. Otto miliardi di dollari di interscambio solo lo scorso anno tra Roma e Abu Dhabi.LA SPONDAMa sul piatto, e in vista dell'Expo 2020, il principe Mohammed bin Zayed Al...