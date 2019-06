«Investimenti e lavoro è un'occasione unica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UN VOLANO ECONOMICOBELLUNO Oltre un miliardo di euro e quasi 14mila posti di lavoro durante l'evento a cinque cerchi. Tanto valgono le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Un impatto sociale ed economico senza pari. Un'iniezione di fiducia e investimenti per la montagna bellunese. Una scossa tellurica che può risvegliare la provincia dolomitica dal torpore dello spopolamento. Non ha alcun dubbio Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Belluno e Treviso: «Belluno non può mancare l'appuntamento. Con le Olimpiadi del 2026 si...