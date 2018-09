Inverno a rischio per il colle Nevegal: «Noi siamo pronti ad investire ancora»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISIBELLUNO «Gli investimenti sul Nevegal non ci spaventano». Il progetto di sviluppo del Colle presentato dall'Alpe alla maggioranza Massaro non ha colto di sorpresa il primo cittadino. La richiesta di 877.385,60 euro tra il 2019 e il 2021 per finanziare parte di quel milione e 200 mila euro di investimenti pensato dagli imprenditori per rilanciare il Colle e assicurargli l'attività per i prossimi dieci anni, non spaventa il primo cittadino. IL SINDACOIl documento è stato presentato mercoledì sera a Palazzo Rosso davanti alla giunta...